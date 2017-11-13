Ram сделал «очень синий» эксклюзивный пикап

В линейке пикапов Ram 1500 появилась спецверсия под названием Hydro Blue Sport, как сообщает издание Motor. Отличительной особенностью автомобиля является эксклюзивный ярко-синий цвет кузова.

Новинка продолжила серию особых модификаций пикапа Ram: в прошлом году был представлен оранжевый вариант, а текущем – медный и ярко-зеленый.

Помимо цвета кузова, автомобиль отличается наклейками на капоте, другой решеткой радиатора, «тонированными» фарами, шильдиками, хромированными черными или серебристыми колесами (20-дюймовые на полноприводной версии и 22-дюймовые на заднеприводной), а также отделкой интерьера с синими элементами.

Спецверсия Ram 1500 Sport оснащается восьмицилиндровым 5,7-литровым мотором HEMI.

Всего будет выпущено 2000 автомобилей в версии Hydro Blue. Стоимость – 46 тысяч долларов (цены на обычный Sport начинаются от 36,8 тысячи долларов).