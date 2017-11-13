Ford создает автопилот для бездорожья

Системы автономного управления для города и магистралей уже давно не новость. Но для бездорожья пока, в основном, есть разве что специальные программ в привычном круиз-контроле, который поддерживает «ползучие» скорости движения. Теперь Ford предложил несколько решений для внедорожного автопилота.

В состав фордовского внедорожного автопилота входят сенсоры, «ощупывающие» местность, и блок управления, в память которого заложены инструкции по преодолению препятствий.

Автоматика, получив данные с датчиков, оценивает, сможет ли автомобиль преодолеть преграду на пути. И попутно оценивает безопасность процесса, давая рекомендации, оставаться ли пассажирам в машине или лучше выйти из салона.

Кроме того, оценивая препятствия на пути, автопилот сам сможет менять настройки систем и ассистентов автомобиля, готовя их к «восхождению». Например, меняются режимы в активной или регулируемой подвеске — увеличивается клиренс, иначе начинают работать амортизаторы. Также изменяется и работа двигателя с трансмиссией, ассистентов старта и спуска и прочих систем.

Кроме того, предусмотрена и возможность дистанционно управлять автомобилем, находясь за его пределами и вмешиваясь в работу автопилота, если он делает что-то не так и растет риск аварии — например, опрокидывания.