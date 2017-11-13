Новый Mercedes-Benz G-Class: фотографии интерьера

Издание AutoWeek опубликовало первые фотографии интерьера внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Судя по всему, это макет салона машины, показанный на ее презентации СМИ. Публичный дебют модели пройдет на январском моторшоу в Детройте.

Судя по снимкам, у внедорожника полностью изменится архитектура передней панели и центральной консоли, появится новая приборка и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, как на последних моделях немецкой марки. Также G-Class получит руль с сенсорными элементами (такой же, как, например, на флагманском S-Классе) и иные воздуховоды.

Внедорожник останется рамным, но при этом, как уточняет Autocar, получит в конструкции больше алюминиевых элементов. Благодаря этому масса G-Class уменьшится примерно на 160 килограммов (до 2,4 тонны), а жесткость кузова на кручение увеличится на 30 процентов.

Автомобиль станет просторнее и технологичнее, глубина преодолеваемого брода увеличится на 100 миллиметров, а вместо гидроусилителя появится электромеханический усилитель рулевого управления.

Кроме того, у модели поменяется передняя подвеска и адаптивное шасси, будет изменена геометрия задней подвески, а также появится новая линейка двигателей. Так, G-Class получит 2,9-литровую дизельную «шестерку» и четырехлитровую бензиновую «турбовосьмерку», подготовленную AMG. Трансмиссия – девятиступенчатый «автомат».