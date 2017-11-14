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Новости   14 ноября 2017    6

В России начнут продавать новую версию Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi решила пойти навстречу покупателям модели Pajero Sport, которых не устраивает обивка салона черного цвета. На российском рынке появилась новая модификация внедорожника с бежевым салоном. Правда, это предложение — лишь временное.

Российский офис Mitsubishi объявил о начале продаж специальной версии внедорожника Pajero Sport. Автомобиль отличается от других «Спортов» комбинированной отделкой салона натуральной и синтетической кожей в бежевом цвете.

Такие машины поступят к официальном дилерам марки в ноябре 2017 года. Количество Pajero Sport с бежевым салоном будет ограничено, а сами автомобили из этой серии будут завозиться из Таиланда.

Причем, новая отделка будет доступна исключительно для комплектации Ultimate c дизельным двигателем 2,4 л и 8-ступенчатым автоматом. Изменится ли стоимость автомобиля за счет появления бежевой кожи, не сообщается. Pajero Sport в таком исполнении с черным салоном можно купить за 2 849 990 рублей.

Остальные опции в версии Ultimate не меняются — здесь присутствуют светодиодная передняя оптика, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера кругового обзора, система мониторинга слепых зон, смягчения последствий лобового столкновения и предотвращения столкновений при парковке, а также подогрев руля, передних и задних сидений и многое другое.

Самый доступный Pajero Sport в России — это дизельный внедорожник с двигателем 2,4 л и 6-ступенчатой механикой за 2 199 000 рублей.


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