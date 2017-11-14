Компания Infiniti подправила внешность внедорожнику QX80

Японцы подретушировали внешность флагманскому внедорожнику QX80, чтобы еще на несколько лет продлить жизненный цикл текущему поколению. Свежий экстерьер соответствует дизайн-коду концепта Monograph.

Многие предполагали, что мартовский прототип Infiniti Monograph станет преамбулой к новому поколению полноразмерного внедорожника QX80. Но все оказалось проще — японская компания подготовила рестайлинговый вариант, который примерил на себя часть стилистических решений концепта.

Обновленный QX80 проще всего узнать по измененной передней части. Здесь появились и другие бамперы, и более крупная решетка радиатора, и переехавшая повыше новая светодиодная оптика с более современной светографикой.

Сбоку рестайлинг принес лишь вентиляционные отверстия иной формы на передних крыльях, а сзади — новые фонари, бампер да выштамповка на двери багажного отделения.

В интерьере изменений и того меньше — появились другие варианты кожаной отделки сидений и дверных панелей с ромбовидной прострочкой, а также увеличенные на 1 дюйм LCD-мониторы для пассажиров второго ряда в подголовниках передних кресел. Компания Infiniti заявляет, что дополнительно поработала над шумо- и виброизоляцией салона в районе передних дверей и моторного щита.

Техническую часть решили и вовсе не трогать. Обновленный Infiniti QX80 оснащается знакомым бензиновым атмосферником V8 объемом 5,6 л мощностью 405 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым автоматом и полным либо задним приводом (для некоторых рынков).

Обновленный конкурент Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX уже встал на конвейер и поступить в продажу до конца 2017 года. В Россию автомобиль должен приехать в начале-середине следующего года. Текущий вариант QX80 стоит у нас от 4,1 до 4,6 млн рублей, а с рестайлингом можно ожидать и небольшого подорожания.