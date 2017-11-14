Кругосветное путешествие на автомобиле УАЗ – 452 «Буханка»

16 октября 2017 года легендарная красно-серая «Буханка» начала африканский этап своего кругосветного путешествия «На буханке вокруг света». Организатор экспедиции Александр Холодный вместе со своим партнером и другом Николаем Баландинским — путешественники со стажем. Нынешний кругосветный маршрут планируется совершить в несколько этапов. Как минимум, трижды фургон придется переправлять через океан: от Африки до Америки, потом до Австралии и наконец — до Малайзии. За 2 года путешественники планируют побывать везде, где есть дороги: Европа, Азия, Африка, Южная и северная Америка, Австралия.

Легендарная «Буханка» — один из символов России — проедет по 6 континентам, посетит более 100 стран и пересечет 3 океана. Во время путешествия планируется знакомство со случайными попутчиками и специально приглашенными гостями: местными художниками и музыкантами, а также российскими и зарубежными артистами, в том числе, из советского прошлого.

Сам фургон – из последней, модернизированной серии. У него комбинированная приборная панель вместо нескольких отдельных циферблатов, гидроусилитель руля, подогрев сидений и штатное место под магнитолу. Кузов фургона частично обклеили виниловой пленкой красного цвета в стиле Volkswagen Hippie Bus. В салоне установили кондиционер, более комфортные сиденья с регулируемой спинкой, магнитолу в ретро-стиле, навигатор, датчик слежения GPS, снаряжение для кемпинга.