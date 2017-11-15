Toyota представила обновленный пикап Hilux

Плановое обновление пикапа пока что анонсировано для рынка Таиланда и носит довольно символический характер: внешность модели подвели под одну стилистику с пикапом Toyota Tacoma и разработали новую модификацию — без вмешательства в техническую составляющую.

Внешне обновленный пикап Hilux легко распознать по изменившейся крупной решетке радиатора, новому бамперу с иными противотуманными фонарями и другой форме воздухозаборников. Таким образом, по дизайну передней части Hilux стал похож на своего заокеанского старшего брата в лице пикапа Toyota Tacoma.

По сути, весь рестайлинг модели на этом и заканчивается, однако еще одно обновление Toyota подготовила по части комплектаций: появилось новое исполнение пикапа под названием Rocco, которое отличается особыми декоративными аппликациями на бортах, черными деталями в стайлинге кузова и отделке салона и новыми черными колесными дисками на 18 дюймов с АТ-резиной. Подобное исполнение в Таиланде будет доступно как для заднеприводных, так и для полноприводных версий.

По технической части ничего не поменялось. На рынке Таиланда пикап по-прежнему будет предлагаться с двумя дизельными и одним бензиновым моторами. Базовый выбор — 2,4-литровый турбодизель, выдающий 150 л.с. и 400 Нм или 343 Нм в зависимости от коробки передач. Более мощный двигатель на тяжелом топливе — 2,8-литровый агрегат на 177 лошадиных сил и 450 Нм (или 420 Нм, в зависимости от коробки передач) крутящего момента. Бензиновый мотор — 2,7-литровый, мощностью 166 лошадиных сил.

Появятся ли эти обновления на пикапах Hilux для других рынков, пока не сообщается.