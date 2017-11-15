Новый Duster показали и с шильдиком Renault

В сентябре этого года новое поколение кроссовера дебютировало под румынской маркой Dacia. Теперь новый Duster представлен под брендом Renault — с этой эмблемой паркетник появится и в наших краях. Отличия? Чисто косметические. Лишь внимательный взгляд подметит другую радиаторную решётку (в стиле пикапа Alaskan), немного иной рисунок светотехники и фирменный дизайн колёсных дисков. Кроме того, только для «Рено» предусмотрен цвет Dune Beige.

В интерьере — тоже ничего принципиально нового. То, что это именно Rеnault, а не Dacia, подскажут «реношные» рулевое колесо и дефлекторы обдува — вентиляционные отверстия не круглые, а имеют форму вытянутых прямугольников. Также обещаны новые сиденья, но, скорее всего, подразумевается лишь изменённая обивка на таком же каркасе.

В гамму моторов войдут бензиновые агрегаты объёмом 1,6 (115 л.с.) и 2 литра (145 л.с.), а также 1,5-литровые дизели мощностью 85, 90 или 110 л.с. Пару этим двигателям составят либо механика, либо вариатор, либо робот. Правда, с какими агрегатами кроссовер доберётся до России и других стран Таможенного союза, пока неизвестно.

Европейские дилеры уже начали принимать заказы на Duster 2018 модельного года. Самую доступную версию новинки оценили в 11 990 евро (814 000 рублей), а топовая комплектация модели обойдется покупателям в 20 650 евро (1 405 000 рублей) — весьма гуманные по европейским меркам ценники. Например, те же 11 990 евро стоит старушка Lada 4×4.