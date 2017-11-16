Шведский лыжник построил 800-сильный Гелик «в квадрате» на порталах

Шведский горнолыжник Йон Олссон представил новую машину — 800-сильный Mercedes-Benz G500 4×4². Автомобиль он назвал в честь брата — Lord Hans. Видео с презентацией «заряженного» внедорожника размещено на YouTube-канале Олссона.

Доработкой Mercedes-Benz G500 4×4² занималось голландское тюнинг-ателье Absolute Motors. 800 сил — приблизительная мощность. Олссон обещает скоро загнать внедорожник на диностенд и узнать точную отдачу двигателя.

Помимо пакета увеличения мощности, внедорожник получил модифицированную подвеску, блоки дополнительного освещения, внедорожную резину, «кенгурятник», багажник на крыше, где находится запасное колесо, канистры с топливо, а также лопата с топором. Большинство элементов кузова выполнено из углепластика, в том числе сделанный на заказ шноркель Brabus.

Летом текущего года Йон Олссон показал 810-сильное купе Rolls-Royce Wraith. По словам лыжника, благодаря этому автомобилю он исполнил давнюю мечту и сделал бернаут на «Роллсе».

Одним из самых известных автомобилей Олссона остается «заряженный» универсал Audi RS6, стилизованный под автомобили гоночной серии DTM. Особенностью машины стал расширенный обвес с аэродинамическим оперением из углепластика и 950-сильный двигатель, доработкой которого занималось ателье Stertman Motorsport. В 2015 году универсал стоимостью полмиллиона долларов угнали и сожгли.