Новый вседорожник Lamborghini Urus: из пустыни в зиму

Lamborghini недавно намекнула на способности нового кроссовера Urus вне дорог, показав в песках работу трансмиссии в режиме Sabbia (песок). Но этим не ограничилось. Итальянцы продолжают подогревать публику перед дебютом, и теперь отправили «Уруса» в снега.

В новом зимнем проморолике демонстрируется режим Neve (снег), который меняет работу полноуправляемого шасси и двигателя с полноприводной трансмиссией. Причем в компании уверяют, что Urus будет иметь «лучшие ездовые качества на снегу».

Ролик лишний раз подтверждает, что Urus получит умную систему полного привода с многорежимной трансмиссией, у которой есть предустановленные настройки как для движения по разным типам бездорожья, так и характерные «суперкаровские» режимы для максимальной отдачи на асфальте. «Песочный» режим Sabbia и зимний Neve компания уже показала. Остались еще Terra (земля), Strada (магистраль), Sport и Corsa (гоночная трасса). Так что эти два проморолика — явно не последние.

Точные технические характеристики «Уруса» пока что не разглашаются, однако с большой долей вероятности можно утверждать, что «Урус» получит 4-литровом V8 с думя турбокомпрессорами, который форсируют до 650 л.с.

Уже к 2019 году итальянцы обещают подготовить версию вседорожника с гибридной силовой установкой, которая будет мощнее и быстрее базовой машины. Не исключено, что с ней Lamborghini Urus сможет претендовать на звание самого мощного кроссовера планеты. А самое интересное, что в будущем не исключается появление и полностью электрического варианта Lamborhini Urus.

Премьера нового Lamborghini Urus состоится 4 декабря 2017 года.