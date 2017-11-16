Семиместный кроссовер Subaru: первый тизер серийной модели

Большой 7-местный кроссовер Subaru Ascent станет флагманом компании и продолжит дело прошлой модели Tribeca. Накануне премьеры новинки на автосалоне в Лос-Анджелесе японская компания показала первый фрагмент машины.

Опубликованный фрагмент кормы нового Ascent почти не дает представления о дизайне новинки. Но в Subaru ранее уверяли, что серийный кроссовер будет выглядеть почти так же, как и одноименный концепт, представленный весной этого года.

Напомним, в длину концепт чуть превышал 5 метров, а колесная база прототипа не дотянула до 3 метров всего 28 мм. Кроссовер опирался на внушительные колесные диски с резиной размерностью 275/50 R21.

А вот некоторые идеи, реализованные в интерьере концепта, могут до конвейера и не добраться. К примеру, Subaru Ascent практически полностью лишен физических кнопок – даже стеклоподъемники управляются при помощи сенсоров. Кроссовер получил огромный «двухэтажный» сенсорный монитор на центральной консоли (он объединен с блоком управления климатической установкой), сенсорные же кнопки на рулевом колесе и полностью цифровую панель приборов. В остальном интерьер вседорожника выглядит готовым к серийному производству.

Налажено оно будет в американском городе Лафайет в штате Индиана, а базой для серийной версии Ascent станет представленная в прошлом году глобальная платформа Subaru. Ожидаемый мотор — 2,4-литровый «оппозит» в 300 сил.

Пока японцы планируют продавать большой вседорожник только в Северной Америке: старт продаж запланирован на 2018 год.