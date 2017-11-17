Первый в мире электрический внедорожник проехал по «Дороге смерти»

Американский стартап Bollinger Motors продолжает тестирование своей первой модели — первого в мире электрического внедорожника. В видео, опубликованном на YouTube-канале марки, вседорожник B1 проехал по «Дороге смерти», которая находится на перевале Инжинир в Колорадо.

«Дорогой смерти» назвают гравийный участок, который проходит на высоте 3901 метр над уровнем моря. Он изобилует сложными местами с камнями, узкими проходами и ямами. До этого модель Bollinger проехала по знаменитым горам и песчаным равнинам близ города Моаб в штате Юта.

Публичный дебют Bollinger B1 состоялся летом текущего года. Машина оснащена 360-сильным (640 Нм) электрическим мотором, который питается от батарей емкостью 60 или 100 киловатт-часов. Запас хода в первом случае составляет около 190 километров, во втором – 320 километров.

Дорожный просвет B1 равен 39 сантиметрам. Однако регулируемая гидропневматическая подвеска позволяет увеличить его до 50 или уменьшить до 25,5 сантиметра. Ход подвески – 25 сантиметров.

В 2018 году компания начнет принимать заказы на внедорожник. Первые машины доставят клиентам в феврале 2019 года.