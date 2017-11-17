Toyota готовится представить новый внедорожник

Название FT-AC — это аббревиатура, которая расшифровывается как Future Toyota Adventure Concept, что-то типа «Концепт будущего от Toyota, созданный для приключений». Никакой конкретной информации по автомобилю пока что не предоставлено — производитель держит все подробности в секрете ради премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе.

В Toyota лишь намекнули, что новый прототип имеет «все необходимые составляющие, чтобы вы могли отправиться в очередное приключение». Поэтому пока что судить о концептуальном внедорожнике можно только по одному-единственному тизеру, хотя и это уже что-то. Можно отметить как минимум широкие арки, «зубастую» резину, массивный передний бампер и дополнительную светодиодную «люстру» на крыше — характерный атрибут экспедиционных внедорожников.

Стоит отметить, что Toyota ужа начала осваивать новую концепцию внедорожного автомобиля — ранее в этом году был представлен прототип Toyota FT-4X, своеобразная современная интерпретация знаменитого классического внедорожника FJ40 Land Cruiser.

Компактный прототип позиционировался как городской SUV, вполне комфортно чувствующий себя и на пересеченной местности. О внедорожных генах автомобиля говорил характерный «кубический» дизайн и высокий клиренс, а интерьер был крайне функционален и приспособлен для экспедиций и активного отдыха на природе: в дверные панели были встроены бутылки для воды, в подлокотнике хранился спальный мешок, а головное устройство аудиосистемы можно было снять и использовать вне автомобиля, как бумбокс.

Как будет позиционироваться очередной концептуальный внедорожник, станет понятно 30 ноября — именно на этот день назначена официальная премьера новинки.