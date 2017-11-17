Осовремененный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 оценили в 200 тысяч долларов

Глубокая модернизация старых автомобилей — удел не только марок Porsche, Jaguar, Land Rover или Aston Martin. Не так давно о выпуске осовремененных Mini объявила британская фирма David Brown. А в Америке существует культ внедорожников Toyota Land Cruiser 40-й серии — эти машины выпускались с 1960 по 1984 год. Наиболее известны переделки калифорнийской компании Icon, но около десяти лет назад на рынок вышла фирма FJ Company, которая, как нетрудно понять из названия, специализируется исключительно на «сороковках». В штате базирующейся в Майами компании около 150 сотрудников, а еще есть скауты, которые разыскивают по всему миру Ленд Крузеры в хорошем состоянии: благодаря крепкой конструкции их сохранилось немало.

Последнее творение FJ Company — флагманская модель Signature. Донорский Land Cruiser 1981 года выпуска с заводским индексом FJ43L-KC американцы нашли в колумбийской глубинке. Первым делом машину лишили неродного пластикового колпака — вместо него у Тойоты заказали оригинальный мягкий верх. Кузов и раму очистили от старой краски, полностью восстановили и заново покрасили. В подвеске появились новые полуэллиптические рессоры фирмы Old Man Emu и амортизаторы Fox, а в кузове — шеститочечный каркас безопасности.

Но главное — сменился силовой агрегат. Вместо рядной бензиновой «шестерки» 4.2 модели 2F (135 л.с.) на машину поставили мотор 1GR-FE (V6 4.0) от современного Крузака с отдачей 242 л.с. и 377 Нм. Вместе с ним установили выпускную систему фирмы Borla из нержавейки и современную шестиступенчатую механическую коробку передач. Дополнили техническое перевооружение дисковые тормоза на всех колесах, новый передний бампер со встроенной лебедкой Warn, светодиодная оптика и наружные зеркала увеличенной площади.

В салоне американские специалисты оставили крашеную металлическую переднюю панель, однако заново изготовили все ручки, кнопки, переключатели и педали. Передние сиденья заменили на современные обогреваемые фирмы Recaro, а задние откидные скамейки и дверные панели обили рыжей кожей в тон. Наконец, завершили переделку кондиционер Vintage Air и аудиосистема Focal с управлением со встроенного в центральную консоль айпада.

Пакет переделок Signature станет серийным: FJ Company собирается выпустить в будущем году 24 такие машины. Если, конечно, найдет столько заказчиков. Ведь цена флагманской модели — 200 тысяч долларов! Для сравнения: новый Land Cruiser 200 с мотором V8 и восьмиступенчатым «автоматом» стоит в США 84 тысячи долларов, а за цену Signature можно купить четыре (!) больших внедорожника Toyota Sequoia.

Впрочем, у фанатов свои представления о выгодных вложениях. А стесненным в средствах поклонникам «сороковок» фирма предлагает более доступные пакеты переделок: Sport за 120 тысяч и Classic, стоящий всего-то 85 тысяч долларов.