Tesla показала гигантский пикап

Американский производитель Tesla во время презентации электрического грузовика Semi показал эскиз гигантского пикапа, в грузовой отсек которого может поместиться другой автомобиль. Ранее глава компании Илон Маск подтвердил в твиттере возможный выпуск такой машины.

Твит был опубликован в ответ на вопрос одного из пользователей: может ли компания после грузовика выпустить легкий пикап. На что Маск заявил, что они могут сделать мини-версию Semi.

Летом 2016 года компания Tesla опубликовала стратегию развития марки на ближайшие несколько лет. В документе анонсировалось появление электрического грузовика и автобуса. Кроме этого, «Тесла» планировала выпустить пикап и новый компактный кроссовер.

Электрический тягач Semi компания представила 16 ноября текущего года. Машина с четырьмя электромоторами способна разгоняться до 96 километров в час за пять секунд и перевозить грузы массой до 36 тонн. Запас хода Tesla Semi — 805 километров.

Также компания представила Roadster нового поколения. Двухдверку оснастили тремя электромоторам, суммарный крутящий момент которых составляет 10 000 Нм. До 96 километров в час машина может разгоняться за 1,9 секунды, а ее максимальная скорость составляет 400 километров в час. Запас хода в загородном режиме — 992 километра.