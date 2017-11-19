Первые фотографии салона вседорожника Lamborghini Urus

Фотографии, на которых запечатлена передняя часть салона нового кроссовера Lamborghini Urus, были опубликованы в Instagram пользователем AltDynamic. Судя по ним, автомобиль получит два сенсорных экрана и цифровую приборную панель.

Кроме того, на снимках виден уже знакомый по тизерным видео переключатель драйверских режимов. Напомним, что в новом Urus их будет шесть: Strada (шоссе), Sport (спорт), Corsa (гонка), Sabbia (песок), Terra (грунт) и Neve (снег). Ранее Lamborghini уже показала работу двух из них — Sabbia и Neve. По всей видимости, в ближайшее время нам продемонстрируют режим Terra.

Напомним, что характеристики кроссовера пока не разглашаются. По неофициальной информации, под капотом машины окажутся двигатели V8 (они сейчас используются на Porsche Cayenne). Силовой агрегат объемом 4,8 л с наддувом выдает 520 или 570 л.с., однако, как ожидается, для Urus его мощность должна вырасти до 650 л.с.

Официальная презентация спортивного кроссовера итальянской марки состоится 4 декабря 2017 года на заводе Automobili Lamborghini.

Серийное производство модели начнется уже в следующем году. Впрочем, на 2018 год намечена сборка только 1 тысячи кроссоверов, а в 2019 году будет сделано 3500 экземпляров.