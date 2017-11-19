750 км на одной заправке: появилась новая версия УАЗ «Профи»

Для УАЗ «Профи» отныне доступен заводской комплект газобаллонного оборудования итальянской фирмы Lovato. Битопливная версия полуторатонного грузовичка полностью сертифицирована, всё оборудование полностью устанавливается на заводском конвейере, без участия сторонних доработчиков. При этом на газовую версию действуют ровно такие же условия гарантии, как на бензиновый «Профи» — четыре года или 200 000 км.

В качестве преимуществ новой версии заводчане отмечают низкий расход топлива и большую ёмкость газового баллона — 93 литра. Суммарный запас хода составляет более 750 км. Мощность мотора при работе на пропан-бутане составляет 143 л.с., а крутящий момент — 227,5 Н·м. На бензине двигатель ZMZ PRO выдаёт 149,6 л.с. и 235,4 Н·м.

Доплата за комплект ГБО составляет 40 000 рублей. Таким образом, в битопливном исполнении УАЗ «Профи» можно купить минимум за 789 000 рублей. Для сравнения, наиболее доступный газобаллонный «Соболь-Бизнес» предлагается дилерами за 770 000 рублей, а «Газель-Бизнес» — за 905 000 рублей.

Добавим, что УАЗ «Профи» — это коммерческая модель грузоподъёмностью 1 350 кг (плюс двое пассажиров), которая должна отвлечь публику от морально устаревших «головастиков» и «буханок». Новинка построена на удлинённом и притом основательно переработанном шасси внедорожника «Патриот».