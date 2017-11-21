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Новости   21 ноября 2017    76

Вседорожник Lamborghini Urus освоил грунтовую дорогу

Компания Lamborghini опубликовала третий ролик, демонстрирующий работу новых режимов управляющей электроники Urus. В этом ролике прототип вседорожника мчит по грунтовым дорогам.

Переключение режимов работы управляющей электроники осуществляется системой Anima (в переводе с итальянского – «душа»). Всего предусмотрено шесть режимов: Strada (шоссе), Sport (спорт), Corsa (гонка), Sabbia (песок), Terra (грунт) и Neve (снег). Последние три ни разу не использовались в автомобилях Lamborghini.

Подробной информации о технической начинке вседорожника нет. Однако предполагается, что он получит восьмицилиндровый битурбо мотор объемом четыре литра и мощностью около 650 лошадиных сил. Позднее в линейке «Уруса» должна появиться модификации с гибридной силовой установкой.

Публичная премьера Lamborghini Urus состоится 4 декабря на специальном мероприятии в Сант’Агата-Болоньезе.


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