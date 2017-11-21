Gelandewagen следующего поколения: новые фотографии

Появились новые шпионские фотографии внедорожника Mercedes-Benz G-Class следующего поколения. Снимки интерьера автомобиля опубликованы в Инстаграме пользователем mb.cars.

В начале ноября уже появлялись снимки интерьера нового «Гелика», однако тогда был запечатлен лишь макет салона, показанный на презентации автомобиля для СМИ. Теперь же появились изображения «живого» внедорожника, включая снимки центрального тоннеля и заднего ряда кресел, которых не было ранее.

Судя по фотографиям, у G-Class появится полностью новый интерьер с 12,3-дюймовым дисплеем мультимедийного комплекса и тачпадом, как на других современных моделях «Мерседеса». Селектор трансмиссии переместится на рулевую колонку.

«Гелик» останется рамным, получит больше алюминиевых элементов в конструкции (внедорожник станет легче примерно на 160 килограммов), электромеханический усилитель рулевого управления вместо гидроусилителя, новую подвеску и иную линейку двигателей.

У внедорожника появится шестицилиндровый дизель объемом 2,9 литра и турбированная «восьмерка» объемом четыре литра. Агрегаты смогут работать в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Публичный дебют модели пройдет на январском моторшоу в Детройте.