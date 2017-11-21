Старенький Volvo оснастили 38,8-литровым мотором от мостоукладчика

Житель Швеции Виктор Йонсон оснастил малолитражку Volvo PV544 образца 1960 года дизельным двигателем от военного мостоукладчика. Для этого он растянул шасси почти на шесть метров и поставил на него подвеску от тяжелого пикапа General Motors, сообщает The Drive.

Двигатель — это 38,8-литровый дизельный мотор V12, позаимствованный у танкового мостоукладчика Brobandvagn 971. Ранее такой мотор устанавливался на танк T-55. Вес агрегата — около тонны. По сравнению со стоковым двигателем — 1,6-литровой рядной «четверкой» мощностью 66 лошадиных сил (117 Нм) — новый выдает 520 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента.

Однако, чтобы на автомобиле можно было ездить, Йонсон собрал особый планетарный редуктор, который уменьшаем момент до 700 Нм. На задние колеса тяга передается через автоматическую трансмиссию ZF от дизельного седана BMW 525 TDS.