Volkswagen представляет Tiguan Sportline

Эксклюзивный спортивный экстерьер

Богатое функциональное оснащение

Цена Tiguan Sportline – от 2.099.000 рублей

Марка Volkswagen представляет свой бестселлер Tiguan в новом исполнении – Sportline. Модель уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах. Стоимость автомобиля начинается с 2.099.000 рублей.

Новый Tiguan Sportline предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 180 л.с. и 220 л.с. или дизельным мотором мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion.

Экстерьер специальной версии дополнен спортивными элементами, среди которых: 19-дюймовые легкосплавные диски Sebring, расширители колесных арок, бамперы в новом спортивном исполнении (с диффузором заднего бампера) и декоративными выхлопными трубами (для версии мощностью 220 л.с.), решетка радиатора с глянцевыми вставками, а также накладки на двери и задний спойлер в цвет кузова.

Функциональное оборудование Tiguan Sportline включает в себя эргономичные спортивные сиденья ergoActive, аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), а также систему бесключевого доступа KESSY, адаптивные светодиодные фары и задние фонари LED 3D дизайна.

Информацию о Tiguan Sportline можно найти на официальном сайте марки Volkswagen.

С ноября 2016 года Volkswagen Tiguan производится на модульной платформе MQB завода Volkswagen Group Rus в Калуге. С момента выхода на российский рынок продажи второго поколения кроссовера постоянно растут. С января по октябрь 2017 года клиентам передано 21.643 автомобиля Tiguan.