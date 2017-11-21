Премьера нового поколения Gelandewagen от Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz готовится представить новое поколение культового «Гелендвагена». Накануне премьеры утечки неизбежны: недавно появились фотографии «живого» интерьера, а подписчики АвтоВестей уже прислали нам снимок всего автомобиля.

Официальная премьера нового поколения Mercedes-Benz G-Класса должна состояться в рамках Детройтского автосалона уже зимой 2018 года. Тем временем немецкий производитель проводит финальные испытания будущего «Гелендвагена» на дорогах общего пользования. Один из тестовых «Геликов» в Лос-Анджелесе обнаружил внимательный подписчик АвтоВестей, который и прислал нам фотографию будущей новинки.

На самом деле, АвтоВести уже побывали на специальном мероприятии в Штутгарте, посвященном техническим особенностям нового G-Класса.

Важные подробности о «Гелендвагене» следующего поколения мы сможем рассказать нашим читателям лишь после 12 декабря, а до тех пор придется довольствоваться утечками от сторонних наблюдателей.

Кстати, один из таких наблюдателей недавно опубликовал в своем Инстаграме снимки реального интерьера нового G-Класса (до этого появлялись лишь фото макета). Свежие фотографии еще раз подтверждают, что архитектура передней панели изменится при смене поколений весьма кардинально.

Вместо старого медиаустройства планшетного типа появится 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, образующий единое целое с приборной панелью. Воздуховоды выполнены в характерном стиле Mercedes-Benz, да и сенсорные кнопки на рулевом колесе вместе с блоком управления «климатом напоминают легковые «Мерседесы».

Наконец, «кочерга» автоматической трансмисии у нового «Гелендвагена» расположена справа на рулевой колонке, а не на центральном тоннеле. А за узнаваемую породу внедорожника отвечает простой геометрический профиль всей передней консоли и крупная рукоятка на панели перед пассажиром.

Оособых изменений в «кубическом» дизайне G-Класса ждать не стоит: Mercedes-Benz предпочитает именовать модернизацию G-класса не сменой поколений, а глубоким обновлением, хотя внедорожник будет тотально переработан практически по всем статьям. У «Гелика» будет основательно модернизирована подвеска, количество алюминиевых деталей в конструкции будет увеличено, что, впрочем, не помешает модели остаться настоящим внедорожником и даже улучшить характеристики по ряду параметров.