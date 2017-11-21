В России появился новый кроссовер Bentley Bentayga «для бедных»

Российское представительство марки Bentley объявило о том, что в Россию приехали «живые» кроссоверы Bentayga с дизельными моторами. Формально продажи у официальных дилеров стартовали гораздо раньше, однако лишь в форме предзаказов. «Бентайга» с 4-литровым дизелем V8 — сравнительно выгодное приобретение, поскольку базовая цена на него стартует с 11,9 млн рублей, тогда как бензиновый вариант с W12 на 608 л.с. стоит аж от 15,95 млн рублей.

Хотя претензий к динамическим характеристикам у владельцев более доступной Bentaya быть не должно. Кроссовер, напомним, оснащается турбодизелем от Audi SQ7 мощностью 435 л.с., который развивает 900 Нм крутящего момента и позволяет набирать 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

Максимальная скорость — 270 км/ч. При этом предельный запас хода на одном баке «солярки» у этой версии составляет внушительные 1 000 км.

От бензиновых Bentley дизельная модификация визуально отличается наличием эмблемы V8 Diesel, черная решетка радиатора с хромированной рамой и сдвоенные наконечники выхлопной системы иного дизайна. При этом Bentayga с турбодизелем можно заказать как в четырехместной конфигурации с раздельными креслами заднего ряда, так и в 5- и 7-местной компоновке.

Все остальные ключевые особенности «Бентайги» здесь тоже в наличии: система активного подавления кренов Bentley Dynamic Ride с 48-вольтовым питанием, продвинутая мультимедийная установка с 8-дюймовым тачскрином и жестким диском на 60 Гб, камера ночного видения и многое другое.