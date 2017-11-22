Пикап 2018 Nissan Titan XD к зиме обзавелся снегоочистительной лопатой

Пикапы Nissan Titan, включая версию XD, отстают от своих конкурентов F-Series, Silverado и Ram в популярности, а потому японский автопроизводитель делает все, чтобы привлечь внимание к полно-размерной «рабочей лошадке». Накануне зимы, бренд решил оснастить автомобиль снегоуборочным пакетом Prep Package, доступным для всех конфигураций кузовов в версий XD и XD Gas.

Для того, чтобы превратить пикап в снегоуборщик, пакетом предусмотрена замена передних пружин на более жесткие, позволяющие прицепить лопату весом от 260 до 356 кг. Последняя лишь с версией 2018 Nissan Titan XD с бензиновым двигателем в конфигурации Crew Cab. При этом пакет позволяет использовать широкий спектр лопат, предназначенных для коммерческого и личного пользования от пяти лидирующих производителей: Fisher, Boss, SnowEx, Meyer и Western.

«Последние годы отметились более чем средними снегопадами. В этом году эксперты прогнозируют суровый зимний сезон, а это означает, что индивидуальные и коммерческие владельцы [пикапов] должны иметь возможности для очистки снега», — заявил Билли Хейс, вице-президент LCV и подразделения грузовиков в Nissan North America, Inc.

Добавить снегоуборочный пакет позволило шасси Titan XD с усиленной рамой и передней подвеской с двойными поперечными рычагами и стабилизатором. Сзади же используются листовые рессоры и двухтрубные амортизаторы. Что касается силового агрегата, то в стандарте пикап оснащается 5,6-литровым двигателем Endurance V8 с достаточной для такой работы мощностью в 390 л.с. и крутящим моментом в 535 Нм. Для тех, кто предпочитает больше крутящего момента, есть возможность заказать 5,0-литровый турбодизель Cummins V8.