УАЗ выпустит аналог культового микробуса VW Bulli

Компания УАЗ объявила о создании специальной версии легендарной «Буханки», предназначенной для спортсменов-скейтбордистов. Такой анонс прозвучал в ходе церемонии вручения ключей от нового УАЗ «Комби» первому чемпиону России по скейтбордингу Дмитрию Двойнишникову.

Как сообщили в пресс-службе производителя, особая версия получит заводской багажник на крышу, лестницу и специальную обивку салона. Визуально «Буханка» для скейтбордистов будет отличаться специальным рисунком на кузове и собственным логотипом. Точные сроки выхода такого автомобиля не называются, равно как и цена. Самый дешевый фургон с остеклением сейчас стоит от 619 990 рублей.

Кстати, подарочный «Комби», который передали спортсмену, тоже имеет свой окрас, созданный стрит-арт художником. Раскраска — мягко говоря, на любителя, так что в товарных машинах мы надеемся увидеть такую же нескучную, но более универсальную цветографическую схему.

В случае с «Буханкой» для скейтбордистов легко провести аналогию с легендарными микрофургонами Volkswagen T1 Bulli, которые в 60-70-е годы пользовались бешеной популярностью у серферов и просто поклонников активного образа жизни и путешествий.