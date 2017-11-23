Старт акции «Выгода до 200 000 рублей!» при покупке Hower H3

Компания «Чайна Автомаркет» запускает специальную акцию на внедорожники Hower H3 в комплектациях «Комфорт» и «Люкс».

С 22 ноября для всех покупателей модели у официальных дилеров действует специальная программа дополнительных скидок «Выгода до 200 000 рублей!» при сдаче подержанного автомобиля в трейд-ин и покупки Hower в кредит.

Так, владельцам автомобилей любой марки старше 5 лет за исключением машин отечественного производства, воспользовавшимся программой трейд-ин, новый Hower обойдется дешевле на 75 000 рублей, а собственники российских машин старше 5 лет могут рассчитывать на скидку до 50 000 рублей. В то же время обменяв свой старый Great Wall и УАЗ Патриот на новый Hower, можно получить выгоду до 100 000 рублей.

Клиентам, которые приобретают Hower в кредит, предоставляется скидка до 90 000 рублей в зависимости от условий использования программы трейд-ин. Помимо этого, все покупатели Hower H3 получают в подарок комплект аксессуаров и дополнительного оборудования на сумму 60 000 рублей. Таким образом, при выполнении условий всех выбранных предложений суммарная выгода при покупке Hower H3 может составить до 200 000 рублей.

Рамный внедорожник Hower H3 оснащается двухлитровым турбированным двигателем Mitsubishi мощностью 149 л.с., 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и трансмиссией BorgWarner, и доступен в трех комплектациях от 990 000 рублей.