GMC сделал гусеничный пикап для сноубордистов

1 декабря на Лос-Анджелесском автосалоне дебютирует гусеничный пикап GMC Sierra 2500HD All Mountain Concept

По словам шеф-дизайнера GMC Карла Зипфеля, «этот пикап позволит любителям активного отдыха осваивать ранее неизведанные территории». Под неизведанными территориями подразумеваются горнолыжные курорты: на это указывают и крепления для сноубордов в кузове, да и первая презентация машины не случайно состоялась на горнолыжном курорте в Колорадо.

Благодаря гусеницам Mattrack 150 Series, пикап может преодолевать такие заснеженные участки, на которых колесной модификации машины, даже с учетом полного привода, попросту нечего делать. GMC Sierra 2500HD All Mountain Concept построен на агрегатной базе полноприводного пикапа GMC Sierra 2500HD Denali. Помимо гусениц Mattrack, машина обзавелась светодиодным прожектором под радиаторной решеткой, лебедкой со стальным защитным кожухом, кожаным салоном, аудиосистемой Bose и, по словам разработчиков, предоставит будущему владельцу уровень комфорта, сопоставимый с машинами премиум-класса.

Как и GMC Sierra 2500HD Denali, концептуальный пикап оснащается модернизированным 6,6-литровым восьмицилиндровым турбодизелем Vortec мощностью 445 л.с. (1234 Н∙м) с которым агрегатируется шестиступенчатая автоматическая КПП. Американцы особо подчеркивают, что они фактически разработали новый турбодизель, в котором новыми являются 90% деталей, а по сравнению с предыдущим мотором, на основе которого он создан, экономичность силового агрегата улучшилась на 35%.

Перспективы этого автомобиля пока неизвестны, судя по всему, решение о его дальнейшей судьбе будет принято после Лос-Анджелесского автосалона. Хотя уже сейчас ясно, что вниманием публики этот пикап не будет обделен. Разумеется, пока преждевременно говорить о ценах, но совершенно точно, этот автомобиль будет стоить дороже базовой модификации GMC Sierra 2500HD Denali, за которую в США просят 36 035 долларов.