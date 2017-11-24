Lamborghini случайно рассекретила внешность и характеристики Urus

Информация о модели Urus, разработка которой велась более пяти лет, стала доступна за несколько дней до премьеры 4 декабря

Ознакомиться с техническими характеристиками новинки удалось изданию Motor Trend. Итак, каким же будет новый полноприводный автомобиль от культового производителя суперкаров? После того как Lamborghini вошла в орбиту влияния концерна Volkswagen, итальянская фирма прочно «подсела» на немецкие узлы и агрегаты. Вот и Lamborghini Urus будет базироваться на платформе MLB, на которой уже построены Audi Q7 и Bentley Bentayga.

О двенадцатицилиндровых моторах можно отныне позабыть. Lamborghini Urus получит четырехлитровую твин-турбо «восьмерку» мощностью 650 л.с. (850 Н∙м) с которой будет на пару трудиться восьмиступенчатая автоматическая КПП. Мотор большего объема разработчики не установили по простой причине — львиная доля Lamborghini Urus будет продана на автомобильном рынке №1 в мире — Китае. Где моторы объемом больше 4 литров облагаются серьезным налогом. Впрочем, мотористы Lamborghini прекрасно справились с поставленной задачей и смогли снять вполне достаточное количество «лошадок» и «ньютонов» с четырехлитровой «восьмерки».

Сообщается, что автомобиль массой 2,1 тонны разгоняется до первой сотни за 3,7 с, до второй — более чем за 12 с, а максимальная скорость составляет 301 км/ч. Разумеется, такого дорожного «спринтера» надо эффективно замедлять. Вот почему Lamborghini Urus получил впечатляющие карбон-керамические тормозные механизмы: десятипоршневые, диаметром 440 мм на передней оси и четырехпоршневые диаметром 371 мм на задней. Издание уверяет, что это самые большие тормоза в мире.