Lamborghini случайно рассекретила внешность и характеристики Urus

Информация о модели Urus, разработка которой велась более пяти лет, стала доступна за несколько дней до премьеры 4 декабря
Ознакомиться с техническими характеристиками новинки удалось изданию Motor Trend. Итак, каким же будет новый полноприводный автомобиль от культового производителя суперкаров? После того как Lamborghini вошла в орбиту влияния концерна Volkswagen, итальянская фирма прочно «подсела» на немецкие узлы и агрегаты. Вот и Lamborghini Urus будет базироваться на платформе MLB, на которой уже построены Audi Q7 и Bentley Bentayga.
О двенадцатицилиндровых моторах можно отныне позабыть. Lamborghini Urus получит четырехлитровую твин-турбо «восьмерку» мощностью 650 л.с. (850 Н∙м) с которой будет на пару трудиться восьмиступенчатая автоматическая КПП. Мотор большего объема разработчики не установили по простой причине — львиная доля Lamborghini Urus будет продана на автомобильном рынке №1 в мире — Китае. Где моторы объемом больше 4 литров облагаются серьезным налогом. Впрочем, мотористы Lamborghini прекрасно справились с поставленной задачей и смогли снять вполне достаточное количество «лошадок» и «ньютонов» с четырехлитровой «восьмерки».
Базовая модификация машины получит 21-дюймовые кованые колесные диски и низкопрофильную резину Pirelli P Zero Corsa L (Lamborghini), но опционально можно заказать 22-дюймовые диски. В продажу машина поступит в следующем году.