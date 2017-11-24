Пикап Isuzu D-Max: еще один легкий рестайлинг

Предыдущая модернизация пикапа Isuzu прошла два года назад: тогда машине изменили внешность, подтянули оснащение и отрядили новый турбодизель 1.9. Теперь же объем доработок куда скромнее: представленный в Таиланде D-Max 2018 модельного года отличается от прежней версии, по сути, только косметикой.

У пикапа появились L-образные ходовые огни, которые имеют мягкое равномерное свечение, иные решетка радиатора, передний бампер и противотуманные фары. У дорогих версий расширен выбор отделочных материалов: можно заказать коричневую обивку сидений и контрастные вставки на передней панели и дверях.

В Азии Isuzu D-Max предлагают с двумя турбодизелями: это «четверки» объемом 1,9 л (150 л.с., 350 Нм) и 3,0 л (177 л.с., 380 Нм). На европейский рынок пикапы поставляют также с форсированным мотором 1.9 (163 л.с., 360 Нм). Все двигатели с прошлого года агрегатируются как с «механикой» (шесть передач для младшего дизеля и пять для старшего), так и с новым шестиступенчатым «автоматом». Привод — задний или жестко подключаемый полный.

У таиландских дилеров обновленный Isuzu D-Max стоит от 15 тысяч долларов за рабочую лошадку с двухместной кабиной до 33 тысяч за четырехдверную версию VCross с пижонским обвесом и «кожаным» салоном. Кстати, на местном рынке D-Max — абсолютный бестселлер: за девять месяцев этого года продано 99 тысяч машин. Ближайший преследователь — пикап Toyota Hilux с результатом 78 тысяч экземпляров, а из легковушек — седанчик Honda City (25 тысяч машин).

На российский рынок Isuzu D-Max вышел в прошлом году, но у нас дилеры до сих пор продают дорестайлинговые машины с дизелями 2.5 (163 л.с.): такие пикапы еще есть на складах. Но сбыт идет вяло: за первые восемь месяцев этого года реализовано только 84 машины ценой 1,9—2,3 млн рублей.