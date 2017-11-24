RTR Vehicles представили 600-сильный Ford F-150

После небольшого превью на прошлой неделе сотрудники тюнинг-ателье RTR Vehicles опубликовали полную информацию о своём новом экспонате для грядущего автошоу SEMA в Лас-Вегасе. Им стал пикап Ford F-150 RTR Muscle Truck с модифицированным двигателем, новой трансмиссией, новыми огромными колесами и, разумеется, обновленным дизайном. Изменения коснулись и салона пикапа, однако RTR не предоставили каких-либо снимков интерьера Ford.

Свою новую внешность модель F-150 RTR получила за счёт расширенных колёсных арок, несколько измененного дизайна задней части и других более мелких элементов. Кроме того, взглянув на пикап «анфас», можно увидеть новые светодиодные фары, которые красуются на фоне новой радиаторной решетки и стального трелевочного щита с эмблемой RTR. Особое внимание привлекает новый комплект дисков RTR Tech 6 в огромных 33-дюймовых покрышках производства Nitto Ridge Grappler.

На выходе из мастерской RTR производительность 5,0-литрового V-образного движка увеличилась до 600 л.с. Внушительная мощь авто передается на обе оси с помощью 10-ступенчатой автоматической трансмиссии. Наконец, мастера заменили заднюю ось пикапа на более прочную, дополнив этот апгрейд установкой удлиненной подвески с двойными поперечными рычагами.