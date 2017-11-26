В Казахстане начнут собирать УАЗы

Со второго квартала 2018 года в Казахстане начнется крупноузловая сборка нескольких моделей УАЗ: Патриот, Хантер и классических коммерческих автомобилей.

Производство машин будет налажено на двух сборочных площадках Казахстана: заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске и заводе-филиале СЕМАЗ в городе Кокшетау. Планируется крупноузловая сборка по технологии SKD. Старт производства намечен на второй квартал 2018 года.

При помощи местных партнеров компания УАЗ наладит выпуск внедорожников УАЗ Патриот и УАЗ Хантер, а также классических коммерческих машин – фургонов, автобусов и санитарных автомобилей. При этом УАЗ Пикап и новый коммерческий автомобиль УАЗ Профи казахстанские дилеры пока продолжат закупать в готовом виде.

Отметим, что решение начать сборку автомобилей УАЗ связано с льготами, которые распространяются на автомобили, собранные в Республике Казахстан. С 1 января 2018 года на подобные машины возобновится действие льготы по НДС (12%). Также у покупателей автомобилей казахстанской сборки есть возможность оформить льготный кредит. Кроме того, при регистрации транспортного средства не применяется утилизационный сбор. И, наконец, на «казахские» автомобили распространяются преференции госзакупщиков. Вдобавок подчеркнем, что подобная сборка допускает участие автомобилей УАЗ в программе утилизации, при которой старую машину можно поменять на сертификат стоимостью примерно 1000 долларов.

«Для Ульяновского автозавода Казахстан является на сегодняшний день крупнейшим экспортным рынком. Ежегодно в зависимости от экономической ситуации на него поставлялось от 1000 до 5000 полноприводных внедорожников УАЗ. С учетом открывающихся при локальной сборке новых возможностей мы считаем реалистичным продать на рынок Казахстана в 2018 годуне менее 2500 ульяновских машин и машинокомпектов при условии, что в самой республике не произойдёт никаких макроэкономических потрясений», — дал оптимистичный прогноз директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев.