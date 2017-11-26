Brabus сделал Gelandewagen со сникерами и сумками в комплекте

В гамме проектов немецкого ателье Brabus появилась специальная модификация Mercedes-Benz G-Class, которая сделана совместно с американским производителем эксклюзивной обуви Buscemi. В оснащение автомобиля входят сникеры с золотыми элементами и набор багажа из трех сумок, подготовленных фирмой специально для этой версии «Гелика».

Дизайн новинки был разработан руководителем обувной фирмы Джоном Бушеми. Для оформления внедорожника он выбрал черный цвет кузова, золотые элементы на кузове и в салоне, отделку интерьера кожей с красной прострочкой и 23-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 305/35.

Внедорожник Brabus 850 Buscemi построен на базе Mercedes-AMG G63. Он оснащается шестилитровой твин-турбо «восьмеркой», которая выдает 850 лошадиных сил и 1450 Нм крутящего момента, и семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль, который весит две с половиной тонны, может набирать «сотню» за четыре секунды. Максимальная скорость – 260 километров в час.

Стоимость автомобиля составляет 410 тысяч евро.