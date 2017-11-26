Новый кроссовер Infiniti QX50 с «прорывным» турбомотором

Двухлитровый турбированный двигатель VC-Turbo станет первым в мире серийным мотором, оснащенным системой изменения степени сжатия. Этот мотор в компании называют «прорывом в разработке двигателей внутреннего сгорания»: степень сжатия двигателя может изменяться от 8:1 до 14:1. При мощности двигателя 268 л.с. максимальный крутящий момент достигает 380 Нм.

Заявлено, что новый турбомотор по полке крутящего момента будет сопоставим с дизельным двигателем, а по динамике — с шестицилиндровым более объемным бензиновым агрегатом, однако отличается при этом заметной экономичностью — по сравнению с прежним V6 расход топлива снижен на 35%. При этом моноприводный QX50 будет разгоняться до первой сотни за 6,7 секунды, а полноприводный QX50 4WD — за 6,3 секунды. Мотор будет работать в паре с вариатором.

Инновационный мотор — не единственное, что позволяет разработчикам называть QX50 «самым продвинутым Infiniti». Кроссоверу обещана система полуавтономного управления ProPilot — аналогичная той, что уже внедрена на некоторых моделях материнской марки Nissan. Комплекс ассистентов позволяет автомобилю самостоятельно ехать по шоссе в пределах одной полосы, разгоняться и замедляться.

В облике концепта QX50 был представлен в январе этого года на автосалоне в Детройте, и серийная модель, судя по первому изображению, несильно будет отличаться от прототипа: по сути, изменилась лишь оптика и дизайн обвеса. Продажи нового Infiniti QX50 на ключевых для марки рынках должны начаться в 2018 году.