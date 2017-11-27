Ралли, приуроченное к международному дню инвалида

26 ноября Федерация Автомобильного спорта Москвы при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы и Московского Автомобильного клуба инвалидов МАКИ* провели традиционное ралли «Возрождение», приуроченное к Международному дню инвалидов.

Любительское авторалли, по международной классификации «дорожное ралли» — это соревнования не на скорость, а на точность прохождения дистанции, они пользуются большой популярностью и имеют многолетнюю историю. Ралли «Возрождение» проводится более двадцати лет.

В этом году в соревновании приняли участие более 30 экипажей на самых разных автомобилях — от «Оки» до внедорожников и минивэнов. Спортсмены соревновались за призовые места в двух зачётах — автомобилей с ручным управлением и в стандартном классе.

По правилам соревнований, дорожную книгу с описанием маршрута участники получают непосредственно перед стартом, который в этом году проходил в «Марьино-картинг клубе». Экипажам предстояло преодолеть дистанцию протяжённостью 42 км по улицам Юго-Востока и Востока столицы и финишировать на Саянской улице.

Несмотря на то, что ралли носит статус любительского, отношения к делу и умения читать дорожную книгу оно требует вполне профессионального. Дистанция оказалась достаточно сложной, требующей внимательности и виртуозной работы штурмана.

В итоге лучший результат среди участников на стандартных автомобилях показал экипаж Александр Крук/ Михаил Калитов (стартовый номер 30). Вторыми стали Сергей Ермолаев и Ирина Шарапова (стартовый номер 31), третьими — Елизавета Яковлева и Андрей Финогеев (стартовый номер 35).

В зачёте автомобилей с ручным управлением не было равных Владимиру Тюрину и Александру Почивалову (стартовый номе 9), вторым стал экипаж Алексея Шляхтина и Павла Сорокина (стартовый номер 6), третье место заняли Сергей Алтунин и Дмитрий Белин (стартовый номер 10).

Ольга Виноградова, председатель Совета клуба МАКИ:

— Мы очень рады поддержке со стороны Москомспорта и Русского автомотоклуба, которые помогли нам провести это ралли. Хочется надеяться, что эта поддержка не будет разовой, а станет традиционной. Что касается членов нашего клуба, то хочу сказать ,что участие в таких событиях бодрит, нам всегда радостно видеть, когда у людей горят глаза, невзирая на состояние здоровья.

Владимир Тюрин, Александр Почивалов, победители в зачете автомобилей с ручным управлением:

«Мы стараемся участвовать во всех соревнованиях инвалидов, когда предоставляется такая возможность. Дистанция ралли была непростой, но мы преодолели все сложности, не попались в «ловушки». Можно сказать, нам повезло. Победе очень рады.»

*Региональная общественная организация инвалидов «Московский автомобильный клуб инвалидов» МАКИ образована в 1989 году группой энтузиастов — инвалидов, владельцев автомобилей с ручным управлением. В Клубе состоит 82 человека. Более 30 человек имеют І группу инвалидности и вне автомобиля передвигаются на креслах-колясках. 14 членов клуба имеют звание кандидата в мастера по автоспорту.