Вездеход из Кении, который собирают впятером, понравился немцам

Кенийским внедорожником Mobius II, который выпускается небольшими сериями, заинтересовались автомобилисты из Германии и США

Как это не странно звучит, но до недавнего времени в Африке своего независимого легкового автопрома не было. Разумеется, автомобили в Африке выпускали и раньше, например, в Египте или ЮАР, но не собственной разработки, а исключительно иномарки. По мнению основателя фирмы Mobius Motors, английского инженера Джоэля Джексона, за редким исключением, все эти машины не подходили для африканских стран. Во-первых, они не предназначены для африканских дорог, качество которых, по словам Джексона, «демонстрирует крайнюю степень деградации». А во-вторых, потому, что даже подержанные европейские или японские машины не по карману большинству африканцев.

В 2010 году амбициозный англичанин задумал решить обе этих проблемы разом, основав фирму Mobius Motors, которая вскоре представила примитивный внедорожник Mobius I, «сделанный в Африке и для Африки». Машина не имела полноценного кузова, крыши и дверей и больше напоминала нечто среднее между примитивным багги и гаражной самоделкой. Однако у неё были такие плюсы, как высокая проходимость и очень низкая цена — порядка 400 000 «докризисных» рублей. За три года Джексону удалось реализовать лишь полсотни внедорожников, после чего он решил выпускать более совершенный автомобиль — Mobius II.

Трехдверный внедорожник имеет стальную трубчатую раму, на которой закреплены кузовные панели. Машина примечательна тем, что для её сборки достаточно пары сварщиков и пары-тройки автомехаников, что является большим плюсом в африканских реалиях. Длина автомобиля составляет 4194 мм, ширина — 1937 мм, высота -1835 мм, колесная база — 2400 мм, дорожный просвет — 330 мм. Машина может перевозить пять человек и 500 кг груза. Под капотом прописался 1,8-литровый бензиновый мотор от неназванного производителя мощностью 98 л.с. (182 Н∙м), с которым на пару трудится пятиступенчатая механика.

Машина будет выпускаться в трех комплектация, ценой от 1,3 млн до 1,58 млн кенийских шиллингов (735-890 тысяч рублей или 12,6-15,3 тысячи долларов США). Как подчеркивают разработчики, топ-комплектация Adventure Plus имеет 8-дюймовый планшет, кондиционер, легкосплавные колесные диски и тканевые кресла с вставками из кожзаменителя. Машину можно было бы укомплектовать и получше, но тогда она лишится своего главного козыря — невысокой цены. По словам Джексона, за Mobius II уже 50 заказчиков внесли предоплату, и ещё столько же выразили желание купить машину в ближайшее время. Причем заказы поступают не только из африканских стран, но также из Германии и США.