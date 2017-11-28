Новый Chevrolet Traverse: дата появления в России

Концерн General Motors серьезно «подрезал» российский модельный ряд из-за кризиса, оставив на нашем рынке только продукцию бренда Cadillac и дорогие модели Chevrolet. Но скоро российский модельный ряд Chevrolet пополнит новый кроссовер Traverse.

Ранее сообщалось, что новое поколение Chevrolet Traverse привезут в Россию в конце 2017 года. Но теперь из-за задержки называется новый срок. Так, первый машины появятся у дилеров в начале 2018 года, сообщает агентство «Автостат».

Никаких подробностей о российских спецификациях внедорожника пока не сообщается. Новое поколение Traverse было представлено зимой, на автосалоне в Детройте. Большой полноразмерный кроссовер может быть семи- или восьмиместным, его длина составляет 5 189 мм (чуть длиннее Tahoe), а колесная база удлинена на 50 мм (до 3071 мм) по сравнению с моделью предыдущего поколения, что добавило места для второго и третьего ряда кресел. Кроме того, вместо 3-местного цельного дивана теперь можно заказывать раздельные кресла для среднего ряда.

Моторов предложено два: 2-литровый турбированный развивает 255 л.с. и 400 Нм крутящего момента (такой двигатель доступен только в версии с передним приводом), а 3,6-литровый атмосферник V6 выдает 305 л.с. и 350 Нм крутящего момента. 3,6-литровый Traverse может быть как переднеприводным, так и полноприводным.

В списке оснащения — 20-дюймовые колесные диски, кожаный салон, сервопривод третьего ряда сидений, камеры кругового обзора, система распознавания пешеходов и аварийной ситуации с функцией автоторможения. В базовое оснащение входит система Teen Driver, позволяющая родителям следить за чадом, когда оно за рулем, а также ограничивать мощность и скорость автомобиля. Добавлена и функция напоминания о забытых на заднем сиденье детях.