Российско-китайский Hower H3 получил люксовую комплектацию

Знакомые россиянам Great Wall Hover H3/H5 уже вернулись на отечественный рынок под новым именем Hower. Теперь модельный ряд пополнился новой, люксовой комплектацией.

Новая модификация Hower H3 «Люкс» получила отделку салона черной кожей с красными прострочками, электропривод водительского сиденья с регулировкой по высоте, мультимедийная система с 6-ю динамиками и задние датчики парковки. Цена на Hower H3 «Люкс» стартует с отметки 1 319 000 рублей.

Помимо упомянутой версии, семейство Hower H3 включает комплектации «Сити» стоимостью 990 000 рублей и «Комфорт», цена на которую начинается с 1 239 000 рублей.

Все автомобили оснащаются двухлитровым бензиновым турбированным двигателем по лицензии Mitsubishi, который развивает 149 л.с. и сочетается с 6- ступенчатой механической коробкой передач и трехрежимной раздаточной коробкой Borg Warner.

Рамные внедорожники изготавливаются из машинокомплектов, по технологиям и под контролем Great Wall Motors на российском заводе «Ставрополь Авто».

Новым дистрибьютором и организатором производства Hower в России выступает компания China Automarket. В ближайших планах — вывод на российский автомобильный рынок еще двух новых моделей.