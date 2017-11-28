Декабрь 2017 — Январь 2018

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ТЕСТ-ДРАЙВЫ
ИНТЕРКОНТИТЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Внедорожная версия Jeep Renegade Trailhawk
ПАРТ-ТАЙМ ДЛЯ СИЛЬНЫХ И БЫСТРЫХ
Новый Toyota Fortuner соединяет качества престижного Land Cruiser Prado с неприхотливостью пикапа Hilux
НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Минимализм. Этот термин в отношении экстерьера своего полноприводного флагмана СХ-9 представители Mazda повторяют так часто, что мы уже готовы в него поверить
МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
Надо признать, что после обновления Nissan Terrano стал удобнее ровно на те деньги, которые в сравнении с прежней версией за него просят доплатить
СПАСЕНИЕ КЕВИНА СПЕЙСИ
История нервных метаний обновлённого Mitsubishi ASX между пенопластовыми конусами, французами и чужими
ТЮНИНГ
КЛАССИКА ЖАНРА
Нюансы выбора Toyota Land Cruiser 80, 100, 105 в качестве тюнинг-донора
4х4PRO
ИЗ ОКОПА НА СЦЕНУ
Фиштейл-парка. История появления одного из самых практичных и долговечных предметов верхней одежды
ХУДОЖНИК-ЭНИМАЛИСТ
Необыкновенные приключения русского фотографа и диких американских медведей
СПОРТ
МАРОККО ОПРЕДЕЛИЛО ЧЕМПИОНОВ
На прошедшем в октябре ралли «Марокко» (OiLibya Rallye du Maroc), мировые серии Кубок мира FIA и Чемпионат мира FIM подвели итоги 2017 года
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ПУТЕШЕСТВИЕ
СЕРЕБРО БАЛТИКИ
Когда в наших широтах лёд сковывает водоёмы, мы предпочитаем перебираться туда, где можно ловить на открытой воде. Ведь зима — наиболее удачное время для трофейной рыбалки
СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ТРАНЗИТ
Впечатляющий разнообразием и красотами маршрут освободил нас от множества нелепых стереотипов о Средней Азии и её населении
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Что нужно учесть, отправляясь в Грузию на автомобиле
SECOND HAND
ДОРОГОЙ ТИТАНОВ
Весь долгий путь от первого экземпляра, выпущенного в 1951 году, и до последнего поколения Nissan Patrol сопровождали черты, казавшиеся незыблемыми: рама,
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
СОЕДИНИВ КОНЯ И КУЗОВ
Имея за плечами столетний опыт японских инженеров и выразительный дизайн, пикап Isuzu D-Max наверняка найдёт своих покупателей
ОФФ-РОУД ОБРАЗОВАНИЕ
СКВОЗЬ ЛЕСНУЮ ЧАЩУ
Не тревожа таёжных троп и не залезая в медвежьи углы, поговорим о преодолении лесного бездорожья на неподготовленной машине
4х4PRO ЧТЕНИЕ
ПРАВИЛА ВЫБОРА
Полезные советы всем, кто задумался о покупке подержанного автомобиля. Часть VII