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Архив номеров за 2017 год, Архив номеров за 2018 год   28 ноября 2017    66

Декабрь 2017 — Январь 2018

ТЕСТ-ДРАЙВЫ

ИНТЕРКОНТИТЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Внедорожная версия Jeep Renegade Trailhawk
подготовлена с истинно американским размахом, несмотря на то что сама машина по-итальянски компактна

ПАРТ-ТАЙМ ДЛЯ СИЛЬНЫХ И БЫСТРЫХ

Новый Toyota Fortuner соединяет качества престижного Land Cruiser Prado с неприхотливостью пикапа Hilux

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Минимализм. Этот термин в отношении экстерьера своего полноприводного флагмана СХ-9 представители Mazda повторяют так часто, что мы уже готовы в него поверить

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

Надо признать, что после обновления Nissan Terrano стал удобнее ровно на те деньги, которые в сравнении с прежней версией за него просят доплатить

СПАСЕНИЕ КЕВИНА СПЕЙСИ

История нервных метаний обновлённого Mitsubishi ASX между пенопластовыми конусами, французами и чужими
дизайнерскими идеями

 

ТЮНИНГ

КЛАССИКА ЖАНРА

Нюансы выбора Toyota Land Cruiser 80, 100, 105 в качестве тюнинг-донора

 

4х4PRO

ИЗ ОКОПА НА СЦЕНУ

Фиштейл-парка. История появления одного из самых практичных и долговечных предметов верхней одежды

ХУДОЖНИК-ЭНИМАЛИСТ

Необыкновенные приключения русского фотографа и диких американских медведей

 

СПОРТ

МАРОККО ОПРЕДЕЛИЛО ЧЕМПИОНОВ

На прошедшем в октябре ралли «Марокко» (OiLibya Rallye du Maroc), мировые серии Кубок мира FIA и Чемпионат мира FIM подвели итоги 2017 года

 

  

ПУТЕШЕСТВИЕ

СЕРЕБРО БАЛТИКИ

Когда в наших широтах лёд сковывает водоёмы, мы предпочитаем перебираться туда, где можно ловить на открытой воде. Ведь зима — наиболее удачное время для трофейной рыбалки

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ТРАНЗИТ

Впечатляющий разнообразием и красотами маршрут освободил нас от множества нелепых стереотипов о Средней Азии и её населении

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Что нужно учесть, отправляясь в Грузию на автомобиле

 

SECOND HAND

ДОРОГОЙ ТИТАНОВ

Весь долгий путь от первого экземпляра, выпущенного в 1951 году, и до последнего поколения Nissan Patrol сопровождали черты, казавшиеся незыблемыми: рама,
парт-тайм, мосты, понижающая…


ОСОБОЕ МНЕНИЕ

СОЕДИНИВ КОНЯ И КУЗОВ

Имея за плечами столетний опыт японских инженеров и выразительный дизайн, пикап Isuzu D-Max наверняка найдёт своих покупателей

 

ОФФ-РОУД ОБРАЗОВАНИЕ

СКВОЗЬ ЛЕСНУЮ ЧАЩУ

Не тревожа таёжных троп и не залезая в медвежьи углы, поговорим о преодолении лесного бездорожья на неподготовленной машине

 

4х4PRO ЧТЕНИЕ

ПРАВИЛА ВЫБОРА

Полезные советы всем, кто задумался о покупке подержанного автомобиля. Часть VII

 

 

 

Журнал 4x4Club

– не просто автомобильный журнал, специализирующийся на полноприводных автомобилях. Мы пишем о внедорожниках, но рассказываем о неразрывно связанном с ними стиле.

 

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