Названа дата дебюта следующего Range Rover Evoque

Премьера кроссовера Range Rover Evoque следующего поколения состоится осенью 2018 года на автосалоне в Париже, а продажи вседорожника стартуют в начале 2019-го. Об этом сообщает Autocar.

Кроссовер следующего поколения, который будет носить индекс L551, построят на доработанной версии платформы, используемой на модели сейчас. По габаритам новинка будет практически идентична предшественнику, но ее колесная база увеличится, а колеи станут шире. Это будет сделано для того, чтобы получить больше свободного места в салоне.

Моторная гамма Range Rover Evoque второго поколения будет состоять из бензиновых и дизельных «турбочетверок» 2.0 семейства Ingenium. Отдача двигателей составит от 150 до 300 лошадиных сил. Все они будут сочетаться с девятидиапазонной автоматической коробкой передач производства ZF.

Не исключено также, что следующий кроссовер обзаведется микрогибридными технологиями и 48-вольтой системой бортового электропитания.

В Autocar добавили, что Evoque второго поколения получит ряд технологий от кроссовера Range Rover Velar. Речь идет, в частности, об элементах дизайна, а также об оформлении интерьера с двумя дисплеями на центральной консоли и цифровой приборной панелью.

На российском рынке Range Rover Evoque текущего поколения предлагается с трех- и пятидверным кузовами, а также с откидным верхом. Цены на кроссовер начинаются с 2 660 000 рублей.