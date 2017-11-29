Land Rover обновил самый дорогой Range Rover

Удлиненная версия внедорожника после обновления получила электрический привод задних дверей и гибридную силовую установку

Официальная премьера обновленного Range Rover в самой роскошной версии под названием SVAutobiography состоится на автошоу в Лос-Анджелесе, которое стартует 29 ноября. Как и в случае с предыдущей версией, автомобиль вновь доработали специалисты подразделения Special Vehicles Operations (SVO), которое специализируется на индивидуализации моделей британского автопроизводителя.

Сообщается, что топовую версию Range Rover укомплектовали раздельными задними креслами с функцией массажа, а также возможностью опустить спинку сиденья под углом 40 градусов. Кроме того, к удобству пассажиров предложат два отдельных столика, встроенные 10-дюймовые сенсорные экраны, доступ к сети 4G, небольшой холодильник (вмещает две бутылки вина), а также 1,2 метра свободного пространства для ног.

Среди технических новшеств обновленного Range Rover SVAutobiography стоит отметить электропривод задних дверей. Открыть такую дверь можно с помощью специальных клавиш, расположенных на консоли между задними креслами.

Приводить в движение Range Rover SVAutobiography будут три вида силовых агрегатов. На выбор клиентам предложат пятилитровую «восьмерку» мощностью 565 л.с, 4,4-литровый дизель V8 отдачей 340 л.с., а также 400-сильную гибридную установку.

Отмечается, что обновленный Range Rover SVAutobiography станет самым дорогим автомобилем в модельном ряду британцев. Так, на родном рынке стоимость внедорожника будет достигать 177 030 фунтов стерлингов или почти 14 млн рублей.