Ford F-150 Raptor GeigerCars Turbo похвастал литровой отдачей

Немецкое ателье GeigerCars.de сотворило «заряженную» вариацию модели Ford F-150 Raptor. Изюминка проекта: переработанный мотор V6 3.5 EcoBoost второго поколения, который здесь выдаёт 519 л.с. и 731 Н•м против 456 л.с., 692 Н•м на серийном Рапторе. Вроде прибавка не очень большая, однако удельная отдача тут составляет почти полторы сотни «лошадок» с литра. По этому параметру фордовская «шестёрка» с двумя турбокомпрессорами, улучшенная в Мюнхене, близка к «шестёрке» на купе Porsche 911 Turbo S. А ведь перед нами всего-то пикап.

Внешне Raptor GeigerCars не сильно отличается от исходника. Намётанный глаз выделит глянцево-чёрный декор по периметру, защитную дугу в грузовом отсеке, новые колёсные диски да лифтованную подвеску (+101 мм).

И ведь нельзя сказать, что немцы выжали из Экобуста всё. Модификация того же мотора для суперкара Ford GT выдаёт 656 л.с. и 746 Н•м при аналогичном объёме. Впрочем, углепластиковый GT невероятно дорог по меркам Фордов ($450 000). А за свой 519-сильный F-150 Raptor немцы просят «всего» 124 600 евро ($148 000). Естественно, машина полноприводная, с переключением режимов привода и десятиступенчатым автоматом.

Для повышения отдачи мотора 3.5 немцы использовали более эффективный интеркулер, комплект холодного впуска и свою программу управления.

Динамику перекроенной машины немцы не раскрыли. Для ориентировки можно привести время разгона стандартного Раптора последнего поколения: 0−60 миль/ч (97 км/ч) за 5,3−5,2 с (по разным данным). Творение GeigerCars.de, вероятно, справится с тем же заданием примерно за пять секунд. Авторы указали расход в комбинированном цикле 13,1 л/100 км — совсем неплохо для столь крупной и мощной машины.

В комплект доработок входят проставки для расширения колеи и легкосплавные диски с внедорожными шинами размерности 27×13.5 R22, передний дифференциал Torsen, крышка грузового отсека и покрытие его днища, особая окраска от GeigerCars c оригинальной графикой.

Автомобиль оснащён системой Sony Sync3 c CD-проигрывателем и навигацией, камерами кругового обзора и мониторингом слепых зон, кожаными креслами с подогревом и вентиляцией, памятью на положение сиденья водителя, руля, зеркал и педального узла с электроприводом, двухзонным климат-контролем. Интересная деталь: выдвижная диодная люстра на крыше.

Можно ли получить более мощный F-150? Конечно, например, установив на пикап новый приводной компрессор от Ford Performance и Roush. Вот только ставить его нужно уже не на «шестёрку», а на более тяжёлый мотор V8 5.0. Получится 649 л.с. и 814 Н•м. Совсем не факт, что с таким агрегатом пикап будет ощутимо быстрее, чем с высокофорсированной «шестёркой». Чтобы оправдать выбор пятилитровой «восьмёрки» в полной мере, следует обратиться, скажем, к бюро Shelby, которое предлагает пикап F-150 Super Snake с 760 «лошадками».