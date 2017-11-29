Культовый Jeep Wrangler: мировая премьера и сроки появления в России

В списке ключевых новинок автосалона в Лос-Анджелеса — абсолютной новый внедорожник Jeep Wrangler. И хотя визуально культовая модель лишь эволюционировала, с технической точки зрения автомобиль действительно изменился. И да, он получил маленький турбомотор.

Жизненный цикл прежнего «Рэнглера» насчитывает более 10 лет, но время требует перемен даже для такого конформистского автомобиля. На стенде компании Jeep в Лос-Анджелесе, наконец, состоялась премьера модели Wrangler следующего поколения, под характерными очертаниями которого скрывается новая техника. Продажи «Рэнглера» в США стартуют в первом квартале 2018 года, причем с выводом модели на российский рынок затягивать не будут — у нас новая модель с индексом JL появится уже в середине следующей весны.

Стоит отметить, что новый Jeep Wrangler получил усовершенствованную раму, в которой применяется более высокопрочная сталь. Рама стала одновременно прочнее, жестче и легче прежней конструкции. Вдобавок «Рэнглер» впервые получил алюминиевые кузовные панели: из «крылатого» металла выполнены капот, двери и рамка ветрового стекла (оно, к слову, осталось откидным и полностью съемным).

Такая ревизия в общем позволила сэкономить 90 кг веса по сравнению со старой моделью. Структурные изменения были направлены еще и на то, чтобы достичь хорошего результата в лобовом краш-тесте с малым перекрытием американского страхового института IIHS. Старая машина проходила этот тест на грани фола.

Еще один аспект, с которым работали в компании Jeep — это аэродинамика, которая остается не лучшей стороной машины с таким типом. Инженеры дополнительно проработали контрукцию мягкого складного верха и пластиковой крыши, чтобы снизить коэффициент Сх на 9%. Кстати, варианта крыши у «Рэнглера» сразу три — мягкий полностью складной, жесткий разборный hard top и его вариация со сдвижной моторизованной секцией крыши.

У первых двух вариантов были значительно доработаны механизмы запирания и складывания, чтобы сделать процесс более легким. На дверях остались открытые петли, на которых появилась гравировка Т50 — в качестве напоминания о том, какую головку использовать для откручивания дверей.

Базовым двигателем для нового Jeep Wrangler остался доработанный 3,6-литровый бензиновый атмосферник семейства Pentastar мощностью 285 л.с.. В качестве альтернативы предлагается совершенно новый (и нетипичный для американских внедорожников) бензиновый турбомотор объемом 2,0 л с отдачей в 268 л.с.. Он представляет из себя так называемый «мягкий гибрид» со стартер-генератором и 48-вольтовой энергосистемой. Силовая установка предназначена не только и не столько для экономии топлива, сколько для увеличения тяги при старте с места и на низких скоростях движения. В паре с обоими двигателями работает новый 8-ступенчатый автомат.

В 2018 году компания Jeep дополнит моторную гамму Wrangler 3-литровым турбодизелем (раньше объем составлял 2,8 л), однако ни его отдача, ни сроки появления таких машин пока не раскрываются.

В остальном «Рэнглер» остался полностью верен свой концепции — двухступенчатая раздатка, набор блокировок, размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости, 33-дюймовые колеса с внедорожными шинами и мосты Dana 44 (44s — для версии Rubicon. Вдобавок электронная педаль газа настроена таким образом, чтобы обеспечить более прецизионное управление тягой на низких скоростях и при «ползучем» режиме по камням.

Полностью преобразился и интерьер «Рэнглера», который сочетает знакомые контуры и обводы с новой панелью прибором (в ней появился современный ЖК-дисплей), мультимедийной системой с большим тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Wi-Fi, а также харизматичные управляющие тумблеры вместо прозаичных кнопок.