Официально представлен самый большой кроссовер Subaru

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера самой большой и самой вместительной модели Subaru в истории. Кроссовер получил 8-местную компоновку и новейший турбомотор.

Компания Subaru официально представила на выставке в Лос-Анджелесе новейший полноразмерный SUV под названием Ascent, который призван составить конкуренцию популярным в США Toyota Highlander и Ford Explorer. От остальных кроссоверов Subaru отличается трехрядной компоновкой с местами для 7 или 8 человек. По умолчанию два задних ряда имет по 3 сиденья, однако для второго ряда предусмотрена возможность бесплатно заказать 2 раздельных «капитанских» кресла.

Новый Subaru Ascent построен на масштабируемой платформе SGP, которая уже используется в моделях Imreza и XV. Производитель обещает лучший в классе показатель по уровню шумов и вибраций. По заявлению Subaru, модульная «тележка» обеспечивает высокий уровень комфорта и управляемости, «ранее недостижимый в этом классе SUV». В «Субару» не пожалели лишних килограммов шумоизоляции и даже применили двойные стекла.

Под капотом Ascent дебютировал новый оппозитный двигатель объемом 2,4 л с турбонаддувом типа twin-scroll, который развивает мощность 260 л.с. и крутящий момент 375 Нм. В паре с ним традиционно для Subaru работает бесступенчатый вариатор Lineartronic CVT, который умеет имитировать переключения 8-скоростного автомата. Разумеется, кроссовер оснащен фирменной полноприводной системой Symmetrical AWD с функцией «векторизации» тяги и режимом X-Mode, который меняет настройки трансмиссии и электроники в зависимости от дорожных условий. Дорожный просвет составляет 22 см.

В Subaru особое внимание уделили практичности, оснастив салон Ascent аж восьмью USB-портами, девятнадцатью подстаканниками и подбутыльниками, стандартным трехзонным климат-контролем, а также задними дверьми, которые распахиваются на 75 градусов. Передние сиденья получили множество регулировок, включая изменяемую длину подушки, первый и второй ряды кресел (равно как и руль) могут быть снабжены подогревом в рамках «зимнего» пакета.

Новый Subaru Ascent получил весь список электронных ассистентов фирменного комплекса EyeSight Driver Assist, куда входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и мониторинга слепых зон, функция экстренного торможения при движении задним ходом, адаптивная передняя LED-оптика и многое другое. Начальная мультимедийная система Subaru Starlink имеет 6,5-дюймовый тачскрин, а в топовых версиях экран увеличен до 8 дюймов. Вдобавок Ascent может быть оснащен высокоскоростным доступом в интернет по технологии 4G LTE+.

В США новый Subaru Ascent будет предложен в четырех уровнях оснащения — Base, Premium, Limited и Touring. Продажи автомобиля на североамериканском рынке стартуют в начале лета 2018 года. Доберется ли Subaru Ascent до России и в какие сроки, местное представительство пока не сообщает.