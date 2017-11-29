Самый роскошный и дорогой Range Rover: российские цены

Вслед за обновленным Range Rover британцы показывают в Лос-Анджелесе его роскошную версию SV Autobiography с удлиненной колесной базой. Пассажирам этой модели не придется тянуться к ручкам задних дверей — они закрываются автоматически.

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась живая премьера не только обычных Range Rover после рестайлинга, которые показали еще полтора месяца назад, но и люксовой модификации SV Autobiography. Удлиненный «Рэйндж» не только опережает Bentley Bentayga с точки зрения некоторых опций, но и превосходит ее по цене.

Как сообщила пресс-служба JLR в России, на нашем рынке стоимость дизельного SV Autobiography с 4,4-литровым V8 (339 л.с.) будет стоить от 12 542 000 рублей, а а внедорожник с бензиновым V8 5,0 л (565 л.с.) — от 13 164 000 рублей. Автомобили приедут к дилерам уже в 2018 году, хотя предзаказы будут открыты уже 30 ноября.

Разумеется, основной изюминкой роскошной версии стали изменения в пассажирской части салона, где пространство между рядами достигает более чем 1,2 м.

Массивные задние двери здесь закрываются с помощью электропривода, который можно активировать простым нажатием кнопки на длинной центральной консоли, разделяющей два кресла заднего ряда. В консоли по-прежнему располагаются моторизованные выдвижные столики.

Сами сиденья, к слову, получили новые программы массажа, а одно из кресел оснащено функцией складывания для перевозки негабаритного багажа. В центральной секции расположен холодильник, а перед глазами пассажиров — пара 10-дюймовых дисплеев мультимедийной системы, завязанной на головную установку InControl Touch Pro Duo. Довершают картину аналоговые часы Zenith над вентялиционными решетками центральной консоли.