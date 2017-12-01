GMC оснастил внедорожник Yukon 10-ступенчатым «автоматом»

Марка GMC представала на Лос-Анджелеском автосалоне обновленную версию рамного внедорожника Yukon в роскошном исполнении Denali Ultimate Black Edition. Новинка получила эксклюзивный окрас кузова «черный оникс», 22-дюймовые колесные диски и 10-ступенчатую автоматическую коробку передач.

В движение Yukon Denali приводит 6,2-литровый двигатель V8 семейства EcoTec3 с блоком цилиндров из алюминиевого сплава. Отдача агрегата — 426 лошадиных сил и 624 Нм крутящего момента. Доступны модификации с задним и полным приводом.

В оснащение внедорожника входит люк с электроприводом, мультимедийная система для пассажиров заднего ряда, выдвижные подножки с электроприводом, датчики разбития стекла и проникновения в салон автомобиля.

Помимо этого, Yukon Denali Ultimate Black Edition комплектуется адаптивной подвеской с магнитореологическими амортизаторами, камерой заднего вида, системой активного шумоподавления, мониторинга слепых зон и удержания в полосе движения, а также беспроводной зарядкой для мобильных устройств и проекционным дисплеем.

GMC Yukon построен на базе Chevrolet Tahoe, однако отличается от него более роскошной отделкой. Основными конкурентами модели на американском рынке являются Lincoln Navigator и Cadillac Escalade. Цена на машину в исполнении Denali начинается от 65 965 долларов (3,9 миллиона рублей).

GMC представила концептуальный пикап Sierra All Mountain, оснащенный гусеничными платформами Mattracks. Автомобиль построен на базе топовой версии Sierra 2500HD Denali с двойной кабиной в рамках сотрудничества с компанией Vail Resorts, владеющий горнолыжными курортами. Пикап оснащается 6,6-литровым дизелем Duramax мощностью 451 лошадиную силу и 1234 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с шестиступенчатым «автоматом».