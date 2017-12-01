Toyota представила внедорожник, который «запомнит» все путешествия

На автосалон в Лос-Анджелесе Toyota привезла концептуальный вседорожник FT-AC для внедорожных вылазок, который постоянно снимает происходящее на камеры и умеет «видеть» в темноте.

Внедорожные поездки полноприводный Toyota Future Toyota Adventure Concept (FT-AC) может снимать на камеры кругового обзора как фото, так и видео, причем все это можно «стримить» или заливать в облако.

Кроме них, в концепте есть съемные инфракрасные камеры ночного видения, которые можно снимать и брать с собой в ночные походы. Противотуманки тоже съемные: их можно брать с собой, как фонарик. А стоящие на крыше светодиодные фонари можно использовать как вспышки для фотографирования в темноте. Для велосипедов сзади предусмотрен откидной крепеж.

Кузов прикрыт защитными накладками, а высокий клиренс обеспечивают не только подвеска, но и 20-дюймовые колёса. Полный привод – с функцией векторного распределения тяги по колесам с возможность имитации блокировок.

О силовой установке концепта не сообщается, но Toyota сообщает, что это может быть как бензиновый мотор, так и гибридная схема.