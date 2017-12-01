Семиместный кроссовер Peugeot 5008: дата появления в России

Пресс-служба российского представительства Peugeot сообщила, что дилеры начнут продажи нового семиместного кроссовера Peugeot 5008 в первом квартале 2018 года. Российские цены, комплектации и моторную гамму озвучат ближе к старту продаж.

Напомним, новое поколение Peugeot 5008 показали в Париже в сентябре 2016 года. Причем это не просто смена поколений — это смена типа кузова: бывший большой минивэн превратился в не менее большой кроссовер.

Построен новый кроссовер на хорошо знакомой платформе EMP2. По сравнению с минивэном он стал длиннее на 190 мм, а колесная база 5008 увеличилась на 165 мм. Это позволило французам сделать салон семиместным, да еще и на внушительный багажник хватило места: максимальный объем грузового пространства у новинки достигает 2 150 л, что превышает достижения недавней новинки Skoda Kodiaq. Кроме того, еще около 40 л пространства обеспечивают различные ниши в салоне.

Обеспечили новинке и широкие возможности трансформации интерьера – все три ряда сидений сделаны регулируемыми, а два задних кресла (их общая масса составляет всего 11 кг) можно полностью снять. Кроссоверу также обещаны амбиентная подсветка салона и функция массажав креслах. Кроме того, топовые комплектации кроссовера будут оснащаться дверью багажника, которую можно будет открыть, проведя ногой под задним бампером.

В распоряжении водителя — новая цифровая приборная панель iCockpit диагональю 12,3 дюйма вместо аналоговых приборов, а по центру разместился 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

В Европе Peugeot 5008 предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор — 1,2-литровым мощностью 128 л.с.или 1,6-литровым мощностью 163 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая механика или автомат с таким же количеством передач. Из дизелей базовым был назван 118-сильный 1,6-литровый вариант, 2-литровый мотор мощностью 148 л.с. заявлен промежуточной модификацией, а для топового варианта припасли 180-сильный 2-литровый двигатель на тяжелом топливе.

Продажи Peugeot 5008 в Европе начались весной 2017 года. Конкурентами Peugeot 5008 назначены представленный не так давно Renault Koleos и Nissan X-Trail.