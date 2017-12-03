УАЗ работает над двумя новыми моторами

Ульяновский автомобильный завод разрабатывает сразу два новых бензиновых двигателя, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам. Причем не исключено, что УАЗ будет поставлять эти двигатели сторонним производителям, в том числе — и на экспорт.

Известно, что новые бензиновые моторы будут соответствовать экологическим нормам «Евро-5» и «Евро-6». Как рассказал «Ведомостям» представитель УАЗа, общая стоимость проекта составляет 1,9 миллиарда рублей. Из них 500 миллионов предоставит Фонд развития промышленности, деньги будут выданы в кредит сроком на пять лет.

Подробностей о самих моторах пока что немного. Известно, что это будут агрегаты объемом 2,3 и 2,5 литра, их производство планируется начать в первом квартале 2020 года. Мощность двигателей пока что неизвестна. Новые двигатели будут устанавливаться на внедорожники «УАЗ», не исключается их поставка и сторонним производителям, в том числе — на экспорт. Разработку именно бензиновых двигателей представитель завода объяснил тем, что спрос на дизельные автомобили в России слишком мал.

Вполне вероятно, что эти моторы предназначены в том числе и перспективному кроссоверу УАЗа, слухи о котором ходят уже далеко не первый год. В начале осени генеральный директор УАЗа Вадим Швецов заявил, что проект будет реализован «в ближайшие пять лет».

«Судьба у этого проекта хорошая, мы занимаемся разработкой. Но у нас первоочередной приоритет — создание универсальной грузопассажирской платформы. Генетика бренда — автомобиль на раме. Для нас это ключевой вектор стратегии. Ресурсы у нас ограничены, мы не можем заниматься разработкой всех автомобилей сразу. Поэтому после завершения этой задачи приступим к кроссоверу», — объяснил Вадим Швецов.