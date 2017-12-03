Toyota отзовет в России девять тысяч пикапов Hilux

Компания Toyota отзовет в России 9310 пикапов Hilux. Под сервисную кампанию попадают автомобили, произведенные в период со 2 сентября 2011 по 28 ноября 2014 года. Информация об этом размещена на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва называется возможность неправильного срабатывания подушки безопасности во время аварии. Для этого в рамках кампании на автомобилях заменят газогенератор водительской подушки. Все работы будут проведены бесплатно.

Владельцев автомобилей оповестят о необходимости посетить сервис. Подпадает ли автомобиль под действие акции, можно определить по списку VIN-номеров, размещенном на сайте «Росстандарта».

Весной текущего года Toyota отправила в ремонт 4317 экземпляров Corolla, 1899 «Аурисов», а также 185 «Ярисов». Причиной отзыва стала замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности.

Кроме того, по всему миру «Тойота» отзовет 2,9 миллиона автомобилей. На этих машинах, при их эксплуатации в теплом климате может самопроизвольно взорваться подушка безопасности.