Семиместный Lexus RX: дебют в Лос-Анджелесе

Примечательно, что 110 сантиметров длины добавлены заднему свесу кузова, а сама колесная база осталась прежней — все те же 2 790 мм. При этом общая длина кроссовера составляет пять метров. При этом «лишние» сантиметры длины удачно скрадываются дизайном автомобиля: внешне удлиненный RX можно отличить от стандартной версии далеко не со всех ракурсов, а наиболее яркой особенностью новой версии является заднее стекло: ради дополнительного пространства для пассажиров «галерки» оно скошено не так сильно, как на пятиместном RX.

Третий ряд рассчитан на двух пассажиров, для которых здесь заботливо приготовлены боковые подушки безопасности, подстаканники и отдельные воздуховоды системы кондиционирования. Компоновка салона может быть как семиместной (по умолчанию), так и шестиместной — в качестве опции на среднем ряду можно получить не диван, а отдельные кресла.

Удлиненный RX предложат в двух модификациях. В качестве базовой версии выступит RX 350L с бензиновым V6 объемом 3,5 литра, выдающим 294 л.с. и 357 Нм. Мотор будет работать с восьмиступенчатым автоматом, привод — либо передний, либо полный.

Более продвинутая модификация — гибридный RX 450hL. В роли ДВС здесь выступает все тот же 3,5-литровый V6, однако он дополнен двумя электромоторами. Сумарная мощность силовой установки на выходе составляет 313 лошадиных сил.

В базовой комплектации RX L обещаны ассистенты безопасности Lexus Safety System +, функция бесконтактного открывания багажной двери, аудосистема с девятью динамиками и много другое. Гибрид дополнительно получит в базе навигацию, более продвинутую «музыку» и подогрев руля и передних кресел.

О сроках поступления RX L в продажу и рынках сбыта станет известно чуть позже.